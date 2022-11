Algerije doet bij UNESCO nieuwe claim op rai-muziek

Het UNESCO-comité voor immaterieel cultureel erfgoed, dat wordt voorgezeten door Marokko, onderzoekt deze week in Rabat 56 aanvragen voor inschrijving op de lijsten van immaterieel erfgoed, waaronder de aanvraag voor de muziekgenre die populair is in zowel Marokko als Algerije.

Algerije voert aan dat dat muziekgenre voornamelijk wordt beoefend in het westen van Algerije en dat de regio dienst doet als bakermat van de muziekgenre. Met name in de regio's Oran, Ain Temouchent, Sidi Bel Abbes en Saida.

"Oorspronkelijk werd het beoefend onder boerenbevolking en nomadische veehouders van de Hoge Steppevlaktes en de Sahara-Atlas in het westen van het land, sinds de onafhankelijkheid in 1962, door stedelijke bevolkingsgroepen die zijn toegenomen door de hedendaagse leegloop van het platteland", leest de beargumentering in de aanvraag van Algerije.



De muziekgenre zou vervolgens in het buitenland aan populariteit hebben gewonnen dankzij de Algerijnse gemeenschap die in het buitenland is gaan wonen, voornamelijk in Frankrijk.

Ook Marokko legt een claim op de muziekgenre en was van plan om een gezamenlijke aanvraag in te dienen met Algerije. De Marokkaanse UNESCO-ambassadeur Samir Addahre betreurt de nieuwe eenzijdige aanvraag van buurland Algerije en denkt dat de verbreking van de diplomatieke betrekkingen daar een rol bij heeft gespeeld.



Ingetrokken Het is niet de eerste keer dat Algerije een aanvraag indient bij UNESCO. Een eerdere aanvraag uit 2016 werd in 2020 weer ingetrokken. Volgens de Algerijnse cultuurminister gebeurde dat omdat het dossier onvolledig zou zijn.



Het intrekkingsbesluit werd destijds sterk veroordeeld door de Algerijnse pers. Het regeringsgezinde dagblad Echourouk sprak zelfs van "een koude oorlog" met Marokko en legde een verband met een mogelijk nieuwe aanvraag door Marokko, ondanks dat Marokko geen aanstalten maakte om een aanvraag in te dienen.

Het Marokkaanse ministerie van Cultuur verduidelijkte destijds dat de Algerijnse zaak niets met Marokko te maken had.



Naturalisatie In 2016 beschuldigde de voormalige Algerijnse minister van Cultuur, Azzedine Mihoubi, Marokko er van de muziek-genre te willen claimen en verwees onder meer naar het aantal Algerijnse rai-artiesten die een Marokkaanse nationaliteit kregen.

Ook zit het Algerije dwars dat het grootste rai-festival ter wereld plaatsvindt in Oujda.