Najib Amhali vraagt fans Marokko: vier feest, sloop de stad niet

"Maar we slopen niet de stad", zegt Amhali in een video op Instagram. In een video blikt Amhali samen met twee politieagenten vooruit op de wedstrijd die Marokko donderdag om 16.00 uur speelt tegen Canada.

"Als we winnen, houden we het op een feestje", aldus Amhali. "We slopen niet de wijk, stad en land, maar we vieren feest. De video is gedeeld op zowel het account van de cabaretier als die van de Politie Eenheid Amsterdam.

Zondag braken rellen uit in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam nadat Marokko met 2-0 won van België op het WK in Qatar.

Bij winst of gelijkspel tegen Canada plaatst het land zich voor de achtste finales. Bij verlies is het Marokkaanse elftal afhankelijk van de uitslag tussen Kroatië en België.