Algerijnse raï opgenomen op UNESCO Werelderfgoedlijst

De Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van de Verenigde Naties erkent daarmee dat de "tradities, praktijken en knowhow" moeten worden beschermd. Algerije diende het verzoek in bij UNESCO nadat een eerder verzoek uit 2016 werd ingetrokken.

Raï (letterlijk 'mening') ontstond in de jaren dertig in de West-Algerijnse regio Oran. In de traditionele versie was vooral de darbouka en de bendir te horen. In de jaren tachtig werd de muziekgenre door invleoden van jonge artiesten uit Marokko en Algerije geëvolueerd.

De muziekgenre genoot in de jaren 90 grote populariteit in Europa en vooral in Frankrijk. De muziekstijl werd geassocieerd met artiesten als Cheikha Rimiti, Cheb Hasni, Cheb Nasro, Cheb Mami, Chebba Zehouania, Rachid Taha, Cheb Khaled en Faudel. Een uniek concert van deze laatste drie in 1998 in Bercy, als onderdeel van de formatie '1,2,3 soleil', zorgde voor een toename in de populariteit van de genre buiten Noord-Afrika.

"Het is een feest, het is vreugde, het is soms nostalgie, het is vrijheid", zei Taha vlak voor zijn dood in september 2018. "Als je naar raï luistert, zet het je hersenen, lichaam en geest in beweging", zei hij in 2016 in interview op RTL.

Tot de jaren tachtig was raï muziek verboden op de Algerijnse radio of televisie. Hasni werd vermoord in 1994 vanwege controversiële lyrische inhoud. Het nummer 'El Baraka' uit 1987 bevat teksten over alcoholishe drank en seks en zorgde voor veel weerstand van fanatieke islamistische fundamentalisten.