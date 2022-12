Jörgen Raymann doet mee aan Ramadan Conference 2023

De komiek doet dit samen met Fuad Hassen, Mouna Laroussi en Anuar, die in 2019 het initiatief nam voor de eerste editie.

Het is de derde maal dat de Ramadan Conference plaatsvindt. De eerste editie was een groot succes, er moesten extra voorstellingen worden bijgeboekt. De tournee van de tweede editie werd in maart 2020 afgebroken vanwege de eerste coronalockdown.

De voorstelling wordt elke keer verzorgd door een ander ensemble van cabaretiers. Eerder werkten onder anderen Najib Amhali en Roué Verveer ook mee aan de productie.



De Ramadan Conference speelt dit jaar tussen 20 februari en 20 maart in onder anderen Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Gouda, Hengelo en Almere. De verkoop is zondag van start gegaan bij de diverse theaters.

Voor Raymann is het zijn eerste grote theatervoorstelling sinds de musical Hello Dolly! waarin hij de mannelijke hoofdrol afwisselde met Paul de Leeuw. Ook deze voorstelling moest half maart worden geschrapt vanwege de coronalockdown.