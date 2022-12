Sterren in binnen en buitenland blij en trots na zege Marokko op Portugal

In de kwartfinale werd er met 1-0 van Portugal gewonnen. "Echt geweldig voor het voetbal! De eerste Afrikaanse natie bij de laatste vier van de wereld. Marokko!!! Deze coach....WOW", schrijft presentator Humberto Tan.

"Marokko. Wat een sprookje is dit. ‘Gewoon’ terecht gewonnen van Portugal. Halve finale WK, BAM", deelt Radio 538-dj Coen Swijnenberg op zijn beurt.

Columnist Özcan Akyol heeft weliswaar Turkse familie, maar zegt toch met een knipoog trots te zijn op "zijn" land. "Jaaa. Echt trots op mijn land!", twittert hij met een Marokkaans vlaggetje erachter. Ook muzikant Mike Boddé is "toch echt heel blij voor Marokko" na het bereiken van de halve finale.



Cabaretier Najib Amhali was naar Qatar gevlogen om het duel in de kwartfinale live in het stadion mee te maken. Op Instagram deelde hij daar eerder al beelden van. NOS-correspondent Mustafa Marghadi volgde het duel vanuit Zuidoost-Azië.

"Het is echt zo. Heel Iberië erop gelegd. Door naar Frankrijk, als zijn ze de nieuwe Moren", refereert hij aan de zege van Marokko op Spanje in de vorige ronde en de mogelijke tegenstander in de halve finale. Frankrijk speelt later op zaterdag nog tegen Engeland in de laatste kwartfinale.



Internationale steun

Vanuit internationale hoek komen er ook felicitaties. Zo roemt zanger Mick Hucknall van de Britse popgroep Simply Red het "ongelooflijke optreden" van Marokko tegen Portugal. "Kracht, vastberadenheid, discipline, teamgeest. Portugal overklast."

Ook zangeres Shakira is blij voor Marokko. "This time for Africa!!", twittert de Colombiaanse. Hiermee refereert ze aan de songtekst in haar nummer Waka Waka (This Time For Africa), dat ze in 2010 maakte voor het WK voetbal in Zuid-Afrika.