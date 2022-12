Bekend Nederland moedigt Marokko aan in halve finale WK

Bij rust staan de Fransen met 1-0 voor. "Het fijne van deze pot is voor mij dat het geen alles of niets is. Het is alles, of al heel veel", schrijft journalist Mustafa Marghadi op Twitter. "Er is geen uitslag waardoor ik minder trots ben op de Mocro-boys. Dat gezegd hebbende, YALLAH!!!! Opvreten die escargots als waren ze vers gekookt op het strand van Agadir!!"

Op Instagram deelt acteur Mustafa Marghadi, bekend van onder meer de hitserie Mocro Maffia, dat hij met een grote groep mensen zit te kijken.

Najib Amhali is in Badhoevedorp, waar hij met een groep kijkt en verslag doet voor RTL Boulevard. Schrijver Abdelkader Benali zit in de studio van NPO 1 om de wedstrijd te bespreken.



Ook Nederlanders zonder Marokkaanse roots steunen het Afrikaanse land. Zo plaatst Akwasi een afbeelding van de Marokkaanse vlag op Instagram, Ronnie Flex kijkt de wedstrijd vanaf de bank.

"Marokko voetbalt echt lekker hoor. Zonde van die fout en dan het meedogenloze Frankrijk dat afstraft", schrijft radio-dj Frank van der Lende op Twitter. "Maar hup; HET KAN NOG. Maak ‘r een wedstrijd van."