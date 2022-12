French Montana eert elftal Marokko met nieuw nummer 'Morocco' (video)

De 37-jarige muzikant van Marokkaanse komaf, die eigenlijk Karim Kharbouch heet, deelde het nummer op zijn Youtube-kanaal vlak voor de halve eindstrijd tegen Frankrijk.

De rapper is een groot fan van de Atlasleeuwen en deelt sinds de start van het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar veelvuldig positieve berichten over de prestaties van het elftal.

"Marokko heeft zijn plaats in de WK-finale misschien niet veroverd, maar ze hebben veel meer gewonnen dan verloren.", is de boodschap die de rapper overbrengt.